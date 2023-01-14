В 2022 году на накопительный счет Государственного фонда социальной защиты Нахчыванской Автономной Республики поступило 132 млн 776 тыс. 400 манатов, прогноз выполнен на 115,2 процента.

Как сообщили в пресс-службе фонда, в прошлом году расходы фонда составили 203 млн 34 тыс. 126 манатов.

В структуре расходов на 2022 год 198 млн 690 тыс. манатов или 97,9 процента были потрачены на выплату пенсий и пособий.

Согласно информации, профицит бюджета ГФСЗ Нахчывана составил 34 млн 152 тыс. манатов. Эти средства включены в бюджет 2023 года.