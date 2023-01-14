Сильный ветер снес крышу Дома-музея выдающегося представителя азербайджанской литературы Джафара Джаббарлы в Хызы.

Это произошло 13 января во второй половине дня. Помимо крыши также повреждены линии электропередачи музея, сообщает Report.

Директор музея Хаджар Расулова сказала, что соответствующие госструктуры проинформированы об инциденте. Подача электричества в музей восстановлена, а работы по восстановлению крыши еще не начались. В случае дождливой погоды зданию музея и хранящимся здесь экспонатам грозит серьезный ущерб.