Администрация президента США Джо Байдена уведомила Конгресс о возможной поставке Турции крупной партии боевых самолетов F-16, запрос на которую был получен от Анкары более года назад.

Турция хочет купить 40 самолетов F-16 нового поколения и пакеты модернизации для 80 самолетов старых модификаций.

Отметим, что на данный момент Конгресс рассматривает поставку Греции 40 самолетов F-35. Турция была исключена из программы F-35 после покупки российских систем ПВО С-400.

Американские СМИ отмечают, что сделка может стать рычагом давления на Анкару с целью получения согласия на вступление Финляндии и Швеции в ряды NATO.