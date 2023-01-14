Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено после проведения ремонтных работ, сообщает Минтранс РФ, передает ТАСС.

«Сегодня в 12:10 возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», — отмечается в сообщении.

Ранее Минтранс РФ сообщал, что движение автомобилей и автобусов по автодорожной части Крымского моста будет временно закрыто 14 января с 04:00 до 16:00 в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ.