Украина призывает ООН провести расследование осуществляемых Ираном поставок России беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). С таким заявлением выступила в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, сообщает ТАСС.

«Украина неоднократно официально просила генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и Секретариат ООН направить на Украину экспертов для проведения расследования поставок Ираном БПЛА России. Сегодня я вновь обращаюсь с этим запросом в надежде, что эта миссия будет направлена как можно скорее, потому что промедление подрывает доверие к самому Совету Безопасности и его способностям по выполнению собственных решений, в том числе резолюции 2231 (по иранской ядерной программе)», — подчеркнула Джапарова.

В августе прошлого года газета The Washington Post опубликовала статью, в которой утверждалось, что Иран поставляет России свои беспилотники. Впоследствии подобные заявления звучали и от представителей американской администрации.

Москва и Тегеран неоднократно опровергали утверждения о поставках России иранских беспилотников для их использования в Украине.