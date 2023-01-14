Бизнесмен Евгений Пригожин укрепил свои позиции, после того как минобороны России признало участие его ЧВК «Вагнер» в захвате Соледара, полагают эксперты американского Института изучения войны (ISW).

О взятии Соледара министерство заявило накануне. В первом сообщении ЧВК «Вагнер» не упоминалась вовсе, несмотря на заявления Пригожина о том, что это его штурмовики захватили город еще несколько дней назад. Это вызвало бурную реакцию в российском информационном пространстве, говорится в ежедневном обзоре ISW. К вечеру появилось еще одно сообщение минобороны — якобы «в связи с обращениями СМИ».

Наступательные действия осуществлялись «разнородной группировкой российских войск», а «непосредственный штурм городских кварталов Соледара» вели «добровольцы штурмовых отрядов» ЧВК «Вагнер», заявили в военном ведомстве.

Некоторые провоенные блогеры считают, что именно Пригожин вынудил военное ведомство, во-первых, выйти за рамки нарочито расплывчатой риторики, а во-вторых, отказаться от политики воздержания от официального признания ЧВК «Вагнера» и ее военных усилий, пишут эксперты. До сих пор минобороны в своих сводках ЧВК «Вагнер» не упоминало.

«Пригожин, вероятно, стремится использовать победу в Соледаре как инструмент для торга, чтобы поднять свой авторитет в России. Упоминание министерством обороны сил «Вагнера» в ответ на общественный резонанс свидетельствует о значительной победе Пригожина, укрепляя его [статус] решающего участника этой войны», — говорится в обзоре.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Пригожину нужна была победа в Соледаре, чтобы доказать президенту Владимиру Путину, что его силы лучше, чем обычная армия. Цитируя украинского министра, авторы ISW обращают внимание на опубликованный пресс-службой Пригожина вопрос журналистки о возможной встречи с Путиным «после успешного освобождения Соледара». Пригожин в ответ посоветовал: «Чепухой не занимайтесь». ISW не может оценить вероятность такой встречи, но предполагает, что Пригожин постарается воспользоваться возникшей ситуацией.