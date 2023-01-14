Санкционная политика Еврокомиссии в кризисный период вызывает «культурный шок», заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, передает издание mfor.hu.

«Есть культурный шок, связанный с немцами. Я рос, думая, что немцы — очень расчетливый народ. А сейчас мы видим, что они делают, ведь в Еврокомиссии немецкий председатель [Урсула фон дер Ляйен]», — сказал Орбан.

В интервью он вновь заявил о провале санкционной политики в отношении России. По его словам, в Еврокомиссии не до конца просчитали последствия санкций и не учли мнения всех членов Евросоюза.

Девять санкционных пакетов ни к чему не привели, а 39% жителей Европы не могу оплатить коммунальные счета, заявил Орбан. «Нам нужен кто-то достаточно сильный, чтобы прийти и <…> убрать санкции — это немедленно снизило бы инфляцию и цены на энергетику», — считает венгерский премьер.