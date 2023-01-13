В Мингячевире произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб, трое получили ранения. Данную информацию приводит Шекинская региональная группа пресс-службы МВД.

Известно, что 13 января около 18 часов на улице Самух в городе Мингячевир столкнулись управляемый Ульви Хатамовым автомобиль марки Mercedes и управляемый Ахмедом Ахмедовым автомобиль марки QAZ-3110.

Оба водителя, а также двое пассажиров получили ранения различной степени тяжести. Впоследствии один из пассажиров QAZ-3110 — житель Мингячевира Азер Манафов 1983 года рождения скончался от повреждений.