Международные партнеры уже предоставляют Украине тяжелую технику для борьбы с российским вторжением. Поставки будут продолжаться и дальше. Об этом говорится в сообщении руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

«Чтобы выиграть эту войну, нам нужна дополнительная военная техника, тяжелая техника. Наше сотрудничество с нашими союзниками продолжается, и все, что я могу сказать, это то, что мы начали получать тяжелую технику», — написал он.

Ермак уверен, что так будет продолжаться и дальше. Он заверил, что партнеры и дальше будут поддерживать Украину всеми возможными способами.