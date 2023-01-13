Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Россия и США не выполнили обязательства по выводу курдских сил из части районов Сирии.

«В ходе моего визита в США мы поговорим о Сирии. Потому что они [американская сторона] продолжают поддерживать Рабочую партию Курдистана и Силы народной самообороны. Для нас это угроза. Данное нам слово не выполнили и США, и Россия. Мы постоянно говорим об этом данным странам, что условия договоренностей 2019 года не выполнены», — сказал он в пятницу на совместной с главой МИД Италии Антонио Таяни пресс-конференции в Риме.