В Ходжавенде погиб мужчина, в руках которого взорвался боеприпас.

Как сообщили в пресс-службе МВД, инцидент произошел в месте под названием Агбурун.

Так, Эльшан Гумбатов, 1971 года рождения, который пас в этой местности скот, обнаружил взрывоопасный боеприпас.

Взрыв произошел из-за неосторожного обращения Э.Гумбатова с боеприпасом. В результате он скончался на месте.

Сотрудники Ходжавендского районного управления полиции немедленно выехали на указанный участок и осмотрели его.

После принятия мер безопасности на месте происшествия тело Э.Гумбатова было вывезено и передано в морг.

Ведется расследование.