Спикер Национального собрания Франции Яэль Брон-Пиве в Ереване не стала отвечать на вопрос журналистов о возможности введения санкций Парижем против Баку.

«Сегодня мы считаем, что самое важное – мирное урегулирование и восстановление диалога, на это направлены все наши усилия. Сегодня мы считаем, что нецелесообразно использовать другие пути, пока не исчерпан путь возможного мира и диалога, пока мы не перепробовали все в этом плане. Наша энергия на 100 процентов направлена на это урегулирование», — сказала Яэль Брон-Пиве.