Завершилось судебное расследование по уголовному делу Гюльтекин Мурадовой, обвиняемой в похищении двухлетнего ребенка в Сабунчинском районе Баку.

На заседании Бакинского суда по тяжким преступлениям под председательством судьи Ахмеда Гулиева был зачитан приговор, передает АПА.

Согласно приговору, Гюльтекин Мурадова признана виновной в похищении человека. Однако суд применил по отношению к обвиняемой статью 62 УК. Решением суда Гюльтекин Мурадова приговорена к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

В своем последнем слове Гюльтекин Мурадова сказала, что сожалеет о своем поступке.

Прокурор требовал приговорить ее к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы.