Советник Госдепартамента США Дерек Шолле во время визита в Белград выразил обеспокоенность попытками ЧВК Вагнера вербовать наемников в Сербии.

«Мы видели, что частная военная компания Вагнера стремится вербовать солдат из Сербии и других стран, и мы считаем, что этого нельзя допустить», — сказал Шолле журналистам после встречи.