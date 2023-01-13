Советник Госдепартамента США Дерек Шолле во время визита в Белград выразил обеспокоенность попытками ЧВК Вагнера вербовать наемников в Сербии.
«Мы видели, что частная военная компания Вагнера стремится вербовать солдат из Сербии и других стран, и мы считаем, что этого нельзя допустить», — сказал Шолле журналистам после встречи.
Если выяснится, что это происходило с одобрения властей, то Сербии вставят такое дилдо в задницу, что мало не покажется. Я даже не расстроюсь, они давно уже напрашиваются. Мерзкий и поганный народ.