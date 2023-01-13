Советник Госдепартамента США Дерек Чолле заявил, что Штаты работают над тем, чтобы положить конец деятельности ЧВК «Вагнера» по всему миру. Об этом пишет Associated Press.

По словам Чолле, США выражают серьезную обеспокоенность по поводу того, что боевики вербуют новых людей в Сербии и других странах мира. Он озвучил свои опасения во время переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем, прошедших 12 января в Белграде.

«Я не знаю, есть ли опасения в Сербии, но если мы говорим о нашей, мы с нетерпением ждем совместной работы с правительством здесь, в Белграде, и в других местах, где ЧВК «Вагнера» активна, чтобы положить конец их деятельности», — заявил Чолле, также призвав Сербию присоединиться к санкциям против ЧВК Вагнера.

Ранее Politico писал, что ЧВК «Вагнера» наращивает свою активность в странах в ЦАР, Мали и Сербии. По данным издания, российские власти используют боевиков для борьбы с антипутинскими настроениями и защиты интересов России в горнодобывающей промышленности.