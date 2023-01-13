Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с предложением конфисковать имущество у уехавших из России граждан, которые поддерживают Украину.

«Находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счет российских граждан. При этом позволяют себе публично лить грязь на Россию, оскорбляют наших солдат и офицеров. Чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться», — написал Володин в своем телеграм-канале.

По его словам, публичные заявления эмигрантов в поддержку Украины «могут быть расценены как призывы к экстремизму, реабилитация нацизма или дискредитация Вооруженных сил».

Соответствующие статьи Уголовного кодекса Володин предлагает дополнить пунктом о конфискации имущества в России.