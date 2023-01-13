Президент Ильхам Алиев подписал в пятницу, 13 января, крупнейший соцпакет помощи населению. Повышение соцпособий и пенсий охватывает более 800 тысяч человек.

Так, повышены пенсии лицам с инвалидностью в связи с войной или событиями 20 января.

Согласно указу, размер пособия повышен от 330 до 500 манатов в зависимости от потери функций организма.

Ежемесячная Президентская пенсия для семей шехидов 20 Января установлена в размере 600 манатов с 1 января 2023 года. Также для семей шехидов установлена ежемесячная Президентская пенсия в размере 600 манатов.

Согласно изменению, с 1 января 2023 года размер социального пособия по возрасту составит 220 манатов.

Размер социального пособия за потерю кормильца повышен со 100 мантов до 120 манатов.

Пенсия участникам ВОВ с 1 января установлена в размере 330 манатов.

Ежемесячная Президентская пенсия для инвалидов по зрению установлена в размере 300 манатов.

Размер пособия за рождение ребенка увеличен с 300 до 500 манатов. Размер социального пособия для малообеспеченных семей, имеющим детей в возрасте до одного года, установлен в размере 100 манатов на каждого ребенка.

Также, согласно указу, размер социального пособия на погребение установлен в размере 500 манатов.

Кроме того, увеличены Президентские пенсии лицам, осуществляющим уход за инвалидами в возрасте до 18 лет. Согласно указу, размер этих пенсий с 1 января 2023 года повышен с 80 до 100 манатов.

Ежемесячный размер Президентской пенсии для семей военнослужащих, погибших, пропавших без вести и признанных в судебном порядке умершими при выполнении интернационального долга в составе советских войск в Афганистане, установлен в размере 600 манатов.

Персональная пенсия Президента Азербайджана повышена до 1500 манатов.

С 1 января 2023 года размер Президентской стипендии для студентов установлен в 275 манатов.

Согласно распоряжению, размер ежемесячной стипендии за присвоение почетных званий с 1 января 2023 года составил 200 манатов для народных писателей, народных поэтов, народных артистов и народных художников, 150 манатов для заслуженных деятелей науки, заслуженных деятелей искусств, заслуженных артистов, заслуженных художников, заслуженных работников культуры, заслуженных учителей, заслуженных врачей, заслуженных архитекторов, заслуженных деятелей физической культуры и спорта, заслуженных государственных служащих, заслуженных журналистов, заслуженных инженеров, заслуженных юристов, заслуженных работников сельского хозяйства, заслуженных пилотов, заслуженных медицинских работников.

C 1 января 2023 года ежемесячная заработная плата сотрудников Президиума и Аппарата Национальной академии наук Азербайджана, Аппарата Гянджинского филиала НАНА повышается в среднем на 15 процентов.

Президентская пенсия лицам, не менее 25 лет проработавшим в научных учреждениях и организациях или учебных заведениях по основному месту работы и имеющим соответствующую запись в трудовой книжке, не работающим, имеющим ученую степень, а также право на трудовую пенсию, за ученую степень доктора наук установлена в размере 500 манатов, за ученую степень доктора философии — 300 манатов.