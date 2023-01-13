Эксперты — и оппозиционные российские, и украинские, и западные — продолжают комментировать последние перестановки в высшем военном эшелоне РФ. Напомним: накануне начальник генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов был назначен командующим объединённой группировкой российских войск в Украине. Генерал Суровикин, ранее возглавлявший эту группировку, теперь стал в ней заместителем командующего этой группировки. Одновременно штаб сухопутных войск возглавил генерал Лапин, которого совсем недавно честил на все лады Рамзан Кадыров.

Одно только это— уже весомый повод полагать, что нынешние рокировки— это удар по престижу и влиянию Кадырова, владельца ЧВК «Вагнер» Пригожина и т.д. К тому же эта внутрикоридорная группировка тесно связана со спецслужбами, а у спецслужб, по традиции, натянутые отношения с армией и генералитетом. Но, судя по всему, дело не только во взаимоотношениях «башен Кремля», соперничества «Арбатского военного округа» с Лубянкой и т.д. Куда важнее другое: нынешние кадровые перестановки — это одна из граней реакции Кремля на новости с украинского фронта. Те самые, которые очень мало напоминают «Киев за три дня». Только за последнее время — «трудное решение» по поводу Херсона, серия ударов по аэродромам стратегической авиации, в том числе в Энгельсе, серия «хлопков и задымлений» в Брянске, Курске и Белгороде, рост напряжённости в Крыму, провал наступления на Бахмут и удар по превращенному в казарму «чмобиков» ПТУ в Макеевке с многочисленными жертвами…Да, Российские военные строчат победные реляции по поводу Соледара, но даже теоретически успех ВС РФ под Соледаром не «перевесит» такой череды провалов. Особенно если несомненного успеха там нет.

Еще недавно большинство экспертов сходилось во мнении, что «снимать стружку» в Кремле будут именно с армейских начальников, тем более что против Герасимова и компании активно «гнал волну» Пригожин. Но, похоже, поднаторев в коридорного-кабинетных интригах, кадыровцы, «вагнеровцы» и прочие «полуофициальные силовики» явно не оправдали тех надежд, которые на них возлагались. Да, Рамзан Кадыров любил демонстрировать на грозненском стадионе выучку своей личной гвардии. Да, пригожинские ЧВ» весьма неплохо проявили себя, к примеру, в Центральной Африке. Но и те, и другие представляли собой инструмент, пусть и весьма эффективный, для «прокси-войны» — по типу боевых действий в Азербайджане в начале девяностых, с добровольческими батальонами, весьма условным единоначалием и острейшим дефицитом «матчасти». Основываясь на опыте «локальных конфликтов» ранних девяностых и даже боевых действий на Донбассе в 2014 году, Кремль и в 2022 году планировал в общем-то «прокси-войну», где организованное сопротивление Украины должно было развалиться за несколько дней. Да, в Украине с таким исходом смирились бы не все, но для «антипартизанских» действий как раз и были припасены кадыровцы и вагнеровцы. Но в реальности Кремль столкнулся с настоящей, подготовленной и очень мотивированной армией, которая к тому же получает теперь с Запада самое современное оружие. «Прокси»-армии пришлось включать в обычные боевые порядки. И как оказалось, их реальная боеспособность сильно преувеличена.

Но и армейскому генералитету вряд ли стоит радоваться и откупоривать шампанское. Дело не только в том, что для начальника генштаба возглавить украинскую группировку — это откровенное «понижение». Есть ещё и политическая сторона вопроса. Как бы ни раздувала Z-угар официальная российская пропаганда, популярность украинской войны падает. В ситуации, когда вскоре после «референдума» и пышного объявления о вхождении в состав РФ Херсона и Запорожья РФ это самое Запорожье не контролирует, а Херсон не удержала, Кремлю остро необходим очевидный «территориальный» успех. Именно его ждут в Кремле от Герасимова с его репутацией генерала, у которого голова не только для того, чтобы фуражку носить. И для самого начгенштаба после серии военных провалов в Украине это будет едва ли не последний шанс оправдать доверие.

И если честно, назначение Герасимова в нынешней ситуации очень напоминает последние дни 44-дневной Отечественной войны, когда в еще оккупированную Шушу для организации обороны города прибыл экс-министр обороны Армении Сейран Оганян. В Ереване не без оснований полагали, что он, выпускник Бакинского высшего общевойскового командного училища с опытом службы в советской армии, справится с этой задачей лучше местных доморощенных «военачальников». Но в результате Сейрану Мушеговичу пришлось спешно уносить ноги из исторической столицы Карабаха, а потом проводить пресс-конференции и доказывать: за то, что армянских «зинворов» выбили из города Шуша, отвечает кто угодно, но не он.

Война в Украине еще далека от завершения. Но реальные шансы Герасимова добиться этого вожделенного перелома и сотворить «милитари-чудо» вряд ли выше, чем у Оганяна — удержать под армянской оккупацией Шушу. «Военно-технологическое» отставание России никуда не исчезнет. Сложности с обеспечением войск артиллерией, снарядами, нарастающий дефицит ракет — тем более. И самое главное, в отличие от 2014 года, здесь уже не помогут технологии «гибридной войны». Которые на настоящей войне работают не очень.

Вопрос, когда, как и перед кем будет оправдываться уже Герасимов.

Нурани, обозреватель