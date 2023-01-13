Из-за неисправности в поезде в Бакинском метрополитене пассажиры были высажены на станции «28 мая».

Инцидент был зафиксирован сегодня около 07:30 в поезде, следовавшем по маршруту «Ази Асланов» — «Ичеришехер».

Руководитель пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов подтвердил информацию Report.

«Инцидент произошел сегодня в 07:26. На линию сразу же были пущены два поезда. В настоящее время поезда двигаются по графику. В результате предварительных проверок было установлено, что поезд, в котором возникли подозрения на неисправность, полностью готов к эксплуатации, в связи с чем этот состав также будет выпущен на линию», — добавил Б.Мамедов.