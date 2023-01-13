Процесс вхождения Швеции в НАТО не сможет продвинуться, пока страна оказывает поддержку организациям, признанным в Турции террористическими.

Об этом говорится в заявлении официального представителя президента Турции Ибрагима Калына.

«Мы вновь открыто говорим: продвижение процесса принятия страны в НАТО невозможно, пока не будет положен конец деятельности террористических организаций», — отметил Калын.

Его комментарий связан с акцией, состоявшейся в Стокгольме в поддержку Рабочей партии Курдистана, признанной в Анкаре террористической. Калын резко осудил эту демонстрацию и призвал принять конкретные меры для предотвращения такого в будущем.

«Мы резко осуждаем эти мерзкие действия против нашего президента в Стокгольме. Мы передали нашу реакцию и наши ожидания шведским властям. Принятие конкретных мер против таких акций — это требование закона и взятых обязательств перед нами», — отметил он.