Постоянное представительство Азербайджана при ОБСЕ выступило с заявлением на сегодняшнем заседании Постоянного совета ОБСЕ.

В заявлении говорится:

«Северная Македония председательствует в нашей Организации на фоне неуклонного ухудшения общей обстановки безопасности в регионе ОБСЕ, дальнейшего подрыва доверия и углубления конкуренции между политико-военными блоками. Безусловное уважение фундаментальных норм, принципов и обязательств, закрепленных в основных документах ОБСЕ, начиная с Хельсинкского Заключительного акта, в особенности, уважение суверенитета государств, территориальной целостности и неприкосновенности их международно-признанных границ, является основой безопасности и стабильности, а также основой сотрудничества в рамках ОБСЕ.

Установление безопасности, восстановление доверия и доверия между государствами-членами ОБСЕ возможно только при условии безусловного уважения этих принципов. Они не могут подвергаться какой-либо переинтерпретации, не могут быть предметом обсуждения и должны строго соблюдаться без каких-либо исключений, двойных стандартов, географических или других предпочтений и должны осуществляться равноправно и безоговорочно.

Мы приветствуем тот факт, что продвижение к миру будет ключевым моментом в повестке дня Вашего председательства. Действительно, несмотря на мрачную атмосферу безопасности, есть надежда на долгожданный мир и стабильность в некоторых регионах региона ОБСЕ, особенно на Южном Кавказе. Трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года положило конец вооруженному конфликту, который длился три десятилетия. Азербайджан восстановил ранее нарушенные суверенитет и территориальную целостность, Трехсторонние заявления показывают четкий путь к достижению устойчивого мира, безопасности и стабильности в нашем регионе.

Армения до сих пор не выполнила положения трехстороннего заявления, полностью не вывела свои вооруженные силы и незаконные вооруженные формирования с территории Азербайджана и не восстановила транспортные связи, которые позволили бы беспрепятственный доступ между Азербайджаном и Нахчыванской Автономной Республикой.

Наряду с масштабными постконфликтными строительно-восстановительными и реинтеграционными работами Азербайджан инициировал процесс нормализации межгосударственных отношений с Арменией. Несмотря на разрушительные последствия войны и оккупации, и неизлечимые раны, Азербайджан предложил Армении мир в пределах государственных границ на основе взаимного признания и уважения суверенитета и территориальной целостности друг друга. В течение последних двух лет Азербайджан демонстрирует сильную политическую волю для продвижения мирной повестки дня».