Советник главы Офиса президента Украины 12 января в Twitter заявил о неприемлемости для Украины повторения сценария, в результате которого после вторжения российских захватчиков в 2014 году последовала попытка масштабного захвата со стороны РФ в 2022 году.

«Еще раз об официальной позиции. Первое – РФ может не надеяться на повторение сценария-2014: «Мы вас убиваем, потом вы рассчитываетесь с нами землями, мы делаем паузу и идем снова вас убивать», – написал Подоляк.

Он заверил, что развязанная Россией война закончится на границах Украины 1991 года с «трибуналом, репарациями и пожизненными сроками» для российских захватчиков.