В ходе зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге (Франция) обсудят отношения между Арменией и Азербайджаном. Об этом говорится в сообщении Совета Европы.
Зимняя сессия ПАСЕ пройдет с 23 по 27 января.
В ходе зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге (Франция) обсудят отношения между Арменией и Азербайджаном. Об этом говорится в сообщении Совета Европы.
Зимняя сессия ПАСЕ пройдет с 23 по 27 января.
© 2013-2022 Minval.az. Все права защищены.
Перепечатка материалов только при наличии гиперссылки на Minval.Az
Добавить комментарий