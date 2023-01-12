Конгрессмен Пол Госар заявил, что республиканцы проведут расследование и позаботятся о том, чтобы президент США Джо Байден ответил за небрежное хранение секретных документов в связанном с ним аналитическом центре.

По его словам, Байден, когда занимал пост вице-президента США, «украл секретные документы и тайно спрятал их» в своём кабинете, но членам Демократической партии «внезапно стало всё равно».

Госар заявил, что небрежное хранение секретных документов является уголовным преступлением, которое, согласно американскому законодательству, наказывается лишением свободы на срок до 10 лет.

Он добавил, что конгрессмены от Республиканской партии проведут расследование и «позаботятся о том, чтобы Байден ответил за свои преступления».

Ранее комитет по надзору палаты представителей американского конгресса начал расследование по факту обнаружения в офисе Байдена в аналитическом центре в Вашингтоне секретных документов, относящихся к периоду, когда он был вице-президентом в администрации Барака Обамы.