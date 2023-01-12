Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести в пятницу и субботу телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским по вопросу гуманитарного коридора.
(Обновляется).
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести в пятницу и субботу телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским по вопросу гуманитарного коридора.
(Обновляется).
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