18:01 Представитель МИД Украины Олег Николенко опроверг информацию о том, что Киев попросил ЕС не включать Беларусь в санкционные списки.

«Сообщение некоторых СМИ о якобы просьбе Украины не включать Беларусь в последние пакеты санкций ЕС не соответствует действительности», — написал он в Facebook.

По словам политика, против Беларуси уже введены некоторые персональные санкции, в том числе, против президента республики Александра Лукашенко, сотрудников СМИ, госорганов и других организаций.

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16:11 Украина просила не наказывать Беларусь наравне с РФ в последних пакетах санкций ЕС, сообщил корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

«Одна из причин, почему Беларусь не была подвергнута санкциям вместе с Россией в последних санкционных пакетах ЕС, является то, что Украина попросила не включать в них Минск», — написал он в Twitter.