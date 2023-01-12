В Молдове в настоящее время «анализируют целесообразность пребывания в СНГ», не видят в содружестве процессов, которые интересовали бы страну, заявил глава МИД республики Нику Попеску.

«В рамках СНГ было подписано несколько сот различных документов, и сейчас МИДЕИ и другие министерства занимаются их анализом. В ближайшем будущем у нас будет более четкое понимание, какие элементы этих международных соглашений нам еще нужны, а какие — изжили себя», — сказал Попеску в эфире телеканала TV8.

«Мы не видим в СНГ какие-либо процессы, которые были бы в интересах Молдовы. Эта организация со временем стала наименее релевантной для нас. Зона свободной торговли не работает, по доступу наших товаров есть проблемы с 2006 года, есть торговые ограничения по отношению к нашему экспорту», — подчеркнул министр.

Попеску отметил, что «с начала вторжения России в Украину представители Молдовы не участвуют в каких-либо встречах на уровне СНГ».

Говоря об отношениях с Россией, он сказал, что они сохраняются только на уровне посольств.