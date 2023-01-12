12 января министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с министром обороны Италии господином Гвидо Крозетто.
Сначала в Министерстве обороны состоялась торжественная церемония встречи, министры обороны обеих стран прошли перед почетным караулом. Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Италии.
В соответствии с протоколом господин Г.Крозетто оставил памятную запись в «Книге почетных гостей».
Поприветствовав гостей, генерал-полковник З.Гасанов выразил удовлетворение видеть их в нашей стране.
Министр обороны проинформировал делегацию о военно-политической ситуации, сложившейся в регионе после Отечественной войны.Было подчеркнуто, что сотрудничество между Азербайджаном и Италией в области военного образования, а также в рамках НАТО продолжается стремительными темпами, и эти отношения высоко ценятся.
Генерал-полковник З.Гасанов отметил, что нынешний визит положил начало нового этапа развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Италией.
В свою очередь, господин Г.Крозетто поблагодарил за оказанное гостеприимство и отметил важность расширения двустороннего военного сотрудничества.
Была особо подчеркнута важность взаимных визитов в развитии двусторонних отношений, имеющих характер стратегического партнерства.
На встрече было обсуждено дальнейшее расширение сотрудничества между Азербайджаном и Италией в военной, военно-технической областях, в сфере военного образования, а также иные вопросы, представляющие взаимный интерес.
В заключение министры обороны обеих стран подписали протокол о намерениях сотрудничества в учебно-образовательной области.
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