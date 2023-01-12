Снегопад, начавшийся в Баку с 8 января, принес с собой не только зимнюю сказку, но и массу социальных неудобств: обледеневшие дороги, отсутствие местами отопления, замерзшие водяные трубы, обращения граждан в травмпункты в связи с падениями, долгий простой пассажиров на остановках в ожидании медленно идущего городского транспорта. Но самым печальным зрелищем в эти зимние дни стали женщины-дворники, ежедневно разгребающие снег на дорогах столицы.

Больно было наблюдать за тем, как в большинстве своем пожилые женщины разгребают деревянными лопатами тяжелую грязную наледь, находясь на проезжей части дорог, в опасной близости от машин и автобусов. Но непосильный труд этих женщин результата особого не имел, так как снег все шел и шел, покрывая слоем расчищенный асфальт.

Хоть автор этих строк не чиновник и не депутат, но всякий раз возникало чувство вины за то, что помочь ничем не можешь, разве что взять из натруженных рук дворника лопату и самоотверженно встать «в строй», дабы очищать трассу вместе с ним. Но ведь это не вариант.

С другой стороны, почему в Азербайджане женщины занимаются тяжелым трудом, да еще и в такую непогоду? Ответ на этот вопрос, прежде всего, должны дать представители исполнительных властей (ИВ), ежегодно рапортующие о том, что «Баку к снегу готов», а также о большом количестве единиц закупленной снегоуборочной техники. Но где эта техника?

Кстати, согласно ежегодным отчетам глав коммунальных служб города, в процесс очистки тротуаров и дорог вовлечены не только ИВ, но и МЧС, и Госагентство Azəravtoyol. На самом деле, все эти службы задействованы, и техника снегоуборочная работает, но на центральных дорогах. А в местах, более отдаленных от центральных улиц и проспектов Баку, кропотливо трудятся эти пожилые женщины, вооруженные снегоуборочными лопатами. А ведь еще пару лет назад в СМИ периодически появлялись новости о гибели женщин-дворников на оживленных трассах, вызывавшие массовое возмущение и недоумение: как такое возможно? Ведь мы столько говорим о передовых технологиях, о грандиозных мероприятиях, проходящих в Азербайджане – спортивных, культурных, политических. Мы претендуем на весомую нишу страны в области мирового туризма, Баку разрастается, обрастая современными зданиями в стиле хай-тэк. И вдруг, такое жалкое зрелище: пожилая женщина, очищающая бакинскую трассу от снега и льда, словно вдруг мы внезапно оказались в параллельной реальности, в которой нет ни высоких технологий, ни претензии на туристический рай.

Но острый вопрос гибели дворников на трассах замяли, рапортовав СМИ, что виноваты водители, не замечающие светоотражающего дворнического костюма.

Понятно, что от хорошей, сытой жизни на такой тяжелой и скудно оплачиваемой работе никто добровольно не окажется, а значит, женщин этих убирать снег на трассу вывела нужда: маленькая пенсия, желание материально помочь детям или семье, одиночество. Мало ли причин?

Чтобы передать читателям, чем живут женщины-дворники, их состояние сотрудник Minmal.az поговорил с дворничихами, разгребавшими в эти снежные дни грязную наледь на улице Шарифзаде.

Хейрансе Мехбалыевой, дворнику из ЖЭУ 52 (Ясамальский район) всего 47, но выглядит она гораздо взрослее своего паспортного возраста. Женщина работает на полставки, получает 168 манатов, целый день работать по состоянию здоровья не в силах. Х.Мехбалыева – уроженка Зангиланского района, вынужденно переселившаяся в Баку в начале армяно-азербайджанского конфликта. Ее муж умер восемь лет назад, а близких родственников у нее нет. Уезжать из Баку она не хочет, говорит, что нет никакого смысла: землю не возделает, за домом смотреть будет некому.

«Живу в 1-комнатной квартире, в Ясамальском районе, прописка у меня бакинская. Много ли мне надо? Уезжать не хочу, тут у меня друзья есть, а там что? Никого и ничего. Останусь в Баку, буду и дальше работать», — говорит Мехбалыева.

Женщина рассказала, что иногда нее бывают подработки: убирает квартиры, моет окна, стегает одеяла летом, так что на жизнь хватает.

«Я одна, лишнего мне не надо. Поела – и ладно. Одежду мне соседи дают, куртку теплую, пальто подарили, а недавно и сапоги хорошие подарила женщина, у которой я стекла чищу. Так что меня все устраивает, слава Аллаху, на кусок хлеба я себе всегда заработаю. Только зимой сложно работать, особенно в снег. Хотя и работаем мы всего пару часов по утрам: с семи до девяти, потом дороги посыпают песком. Тяжело, конечно, но кто-то же должен снег убирать. На то я и дворник», — говорит она.

Совсем другая ситуация у Рамили Ахадовой – напарницы Хейрансы. Женщина вынуждена работать, чтобы помогать дочери, у которой два года назад врачи обнаружили онкологию.

«Очень дорого обходится лечение, дочь и сама работает, но у меня еще и 12-летний внук, в школу собрать тоже недешево, коммунальные платить, продукты покупать. Дочь с мужем у меня жили, потом муж ушел от нее. Ребенку, правда, платит алименты, но сумма небольшая. У него сейчас другая семья, там тоже проблем много. Я получаю 320 манатов, подрабатываю в свободное время – убираю квартиры, в основном. И блоки тоже – за отдельную плату. Могу вымыть целый подъезд – по 5 манатов за этаж. Не жалуюсь, не ропчу, все-таки работа постоянная, да и плюсы есть – на свежем воздухе работаю, с людьми общаюсь. И дочери помогаю, чем могу. Тем более, что в конце января уже по новой ставке получу, зарплаты повысили, уже хорошо, спасибо президенту за заботу о нас», — говорит Р.Ахадова.

Мы привели в пример всего двух женщин-дворников, самоотверженно работающих в непогоду, когда многие граждане города встают с теплых постелей и пьют утренний чай, совершенно не задумываясь о том, что именно благодаря этим женщинам-труженицам они смогут спокойно перейти через дорогу, не утопая в снегу и грязи. Но у каждой – своя история, так как, повторимся, профессия дворника в нашей стране непрестижна. Да и детей во времена СССР часто пугали фразой: «Не будешь учиться – дворником станешь!». И в то время, когда нас пугали этой фразой, в Европе, от которой мы были отделены политическим «железным занавесом», было совсем иное отношение к этой работе, попасть на которую мог далеко не каждый.

Наверняка читатель сильно удивится, если узнает, что уборку европейских улиц доверяют только специалистам, допускающимся к работе после прохождения довольно продолжительных курсов. В процессе обучения им объясняют, почему стеклянная и пластиковая тара должны лежать в отдельных контейнерах, как вести себя в случае устранения последствий экстремальной погоды, и даже как устранить правильно радиоактивное загрязнение. Кроме того, дворники в Германии обучаются работе со спецсредствами из разряда высоких технологий и педантичности в составлении планов уборки, пунктуальности и честности.

В Испании видеть молодого (и красивого) уборщика улиц – дело привычное. Как правило, это студенты, или же волонтеры. Более взрослые люди (от 30 лет) – уже профессиональные уборщики, имеющие свои категории и соответствующий статус.

Дворников Европы объединяет одно строгое правило: уборка улиц должна производиться не позднее 4-х утра: и сам спокойно работаешь, и людям не мешаешь.

Кроме того, в Европе не гнушаются уборкой улиц молодые люди, а у нас в стране эта работа считается непрестижной, и даже в какой-то мере зазорной, хотя любой труд – если он честен, то благороден.

Хотелось бы также коснуться и вопроса заработной платы за эту тяжелую работу. Да, конечно, минимальную зарплату в стране повысили, и теперь эта сумма будет равняться 345 манатам. Но насколько справедлива ли эта сумма? Ведь если рассматривать вопрос зарплат дворников в европейских странах, то видишь совсем иную картину.

Так, к примеру, самая высокая зарплата у немецких дворников: от 2000 до 4500 евро. Французские работники метлы и лопаты получают от 1500 до 3000 евро. В Польше меньше – не более 1000 евро, в Литве – не более 500 евро. В Москве дворники получают оклад размером в 17 000 рублей, что в пересчете на доллары делает где-то около 220. Кроме того, зарплата дворника в Москве за 14 дней вахты составляет 30 000 (520 долларов).

Наши собеседницы-дворничихи в беседе рассказали еще и о том, что если заменить человеческий труд полной автоматизацией, то многие люди останутся не у дел, не смогут зарабатывать себе на жизнь. Кроме того, сложно представить эти огромные снегоуборочные машины на узких улицах и в переулках. Все же, как ни крути, а профессия дворник – важная и нужная. Только бы платили чуточку больше, да еще и стереотипное клише о «непрестижности» ушло бы в прошлое – вообще было бы хорошо, профессия бы омолодилась, и, возможно, у людей постепенно выработалось бы чувство уважения к ареалу своего проживания. Ведь молодому безработному гражданину куда более лучшим выходом будет убирать улицы родного города, чем бездельничать, мечтая о высоком посте «ряися» или христорадничать в интернете….

Яна Мадатова