Заявления о том, что Россия якобы создает угрозы для безопасности Армении, абсурдны.

Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Народы России и Армении связывают крепкие узы дружбы, они уходят корнями в глубину истории. Мы настроены и впредь всемерно укреплять как двусторонние отношения, так и взаимодействие в общих интеграционных объединениях — ОДКБ, ЕАЭС, СНГ. На этом фоне заявления из Еревана, будто российское присутствие создает некие угрозы безопасности Армении, это абсурд», — сказала она.

По словам официального представителя российского МИД, Россия настроена на предметное урегулирование вокруг Лачинского коридора, а не на популизм.

«Мы настроены заниматься не популизмом, а предметной работой по урегулированию ситуации вокруг Лачинского коридора, — сказала она. — И в отношении делимитации армяно-азербайджанской границы мы последовательно поддерживаем деятельность профильной двусторонней комиссии. Готовы оказывать всяческое содействие в ее работе, в том числе путем предоставления картографических материалов».

«Прогресс на этом направлении позволит эффективно решить спорные вопросы на земле.

Разблокированием транспортных коммуникаций в регионе занимается соответствующая трехстороняя рабочая группа под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. Под ее эгидой проделена серьезная подготовительная работа, требуются дополнительные совместные усилия для их перевода в практическое русло», — отметила дипломат.