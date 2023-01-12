Российское предложение предоставить площадку для армяно-азербайджанских переговоров по мирному договору остается в силе. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой относительно заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о готовности армянской стороны подписать документ по Карабаху на основе российских предложений.

«Трудно давать оценку позиции армянской стороны, когда заявления официального Еревана по одному и тому же вопросу существенно разнятся. В ходе упомянутой пресс-конференции премьер-министр Армении говорил и о намерении подписать документ на основе российских предложений, и одновременно о предпочтительности некого «комплексного решения» конфликта, продвигаемого Западом», — заявила она.

По ее словам, согласие Еревана при выработке мирного договора с Баку опираться на Алма-Атинскую декларацию 1991 года, что было закреплено в заявлении по итогам саммита в октябре 2022 года в Праге, коренным образом изменило логику переговорного процесса.

«В Алма-Атинской декларации подтверждена нерушимость границ, которые существовали между республиками Советского Союза. На тот момент Нагорно-Карабахская автономная область была частью Азербайджанской ССР. Безусловно, данное обстоятельство очень сложно игнорировать в мирном процессе между Баку и Ереваном», — подчеркнула Захарова.

Она также напомнила, что на 23 декабря прошлого года в Москве была запланирована встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана по мирному договору и согласие на нее дали лидеры двух стран.

«К ее проведению все было подготовлено. Но именно армянское руководство в последний момент отменило приезд министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна. Это помешало обсудить не только мирный договор, но и другие насущные вопросы армяно-азербайджанской нормализации, включая ситуацию вокруг Лачинского коридора.

Если армянские партнеры действительно заинтересованы в решении обозначенных проблем в русле комплексной реализации трехсторонних договоренностей на высшем уровне, то вместо того, чтобы заниматься схоластикой, необходимо продолжить совместную работу. Российское предложение предоставить площадку для армяно-азербайджанских переговоров по мирному договору остается в силе», — заявила дипломат.