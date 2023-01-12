Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару выписался из больницы в США и заявил, что планирует вернуться на родину раньше запланированного срока.

«Экс-президент Жаир Болсонару выписан больницы и вернулся в дом, где он проживает во время поездки во Флориду», — передает портал G1

Бывший президент Бразилии несколькими днями ранее попал в больницу из-за абдоминальной боли. Болсонару попадает в больницу с болями в животе не в первый раз с 2018 года, когда он получил ножевое ранение в область живота. Прежде с аналогичной проблемой его госпитализировали в ноябре ушедшего года.

Кроме того, он заявил CNN Brazil, что изначально собирался вернуться в Бразилию в конце января, однако теперь планирует сделать это раньше.

«Я приехал провести время с семьей, но это время не было спокойным. Сначала произошел этот печальный инцидент в Бразилии (нападение его сторонников на правительственные здания), затем — моя госпитализация», — сказал он журналистам.