11 января президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра обороны Итальянской Республики Гвидо Кросетто.

Указав на то, что основанные на стратегическом партнерстве азербайджано-итальянские двусторонние отношения успешно развиваются, президент Ильхам Алиев подчеркнул значение с этой точки зрения взаимных визитов высокого уровня, с удовлетворением отметил свой последний визит в Италию. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Глава государства напомнил, что направил поздравительное письмо новому председателю Совета министров Итальянской Республики Джордже Мелони, отметил, что хотя с момента формирования нового правительства прошло немного времени, визит в нашу страну на уровне министра обороны является хорошим показателем наших связей, выразил уверенность в том, что сотрудничество между новым правительством и Азербайджаном будет успешным.

Напомнив, что первое мероприятие на открытии нового здания посольства Азербайджана в историческом районе Рима было посвящено церемонии обмена подписанными соглашениями об академическом сотрудничестве между Университетом АДА и пятью ведущими высшими учебными заведениями Италии, президент Ильхам Алиев сказал, что строительство здания Итало-азербайджанского университета в Азербайджане завершается.

Высоко оценив вклад Италии в расширение связей Азербайджан-НАТО и Азербайджан-Европейский Союз, глава государства отметил, что между нашими странами осуществляется успешное сотрудничество в различных областях, в том числе в энергетической сфере. В этом контексте президент Ильхам Алиев подчеркнул эффективную деятельность Южного газового коридора. Он выразил уверенность в том, что визит Гвидо Кросетто в Азербайджан послужит делу укрепления сотрудничества как между соответствующими структурами наших стран, так и в более широком смысле, и выразил надежду на то, что двусторонние отношения будут укрепляться и впредь.

Отметив, что для него большая честь встретиться с президентом Ильхамом Алиевым, Гвидо Кросетто в первую очередь передал главе нашего государства приветствия президента Италии Серджо Маттареллы и подчеркнул, что во время состоявшейся перед визитом встречи с президентом Италии, Серджо Маттарелла с удовлетворением вспомнил свой визит в Азербайджан и визит главы нашего государства в Италию и еще раз подчеркнул дружеские отношения с президентом Азербайджана.

Глава государства выразил признательность за приветствия и теплые слова, просил передать и его приветствия президенту Италии.

Гвидо Кросетто сообщил, что перед визитом он также встретился с председателем Совета министров Итальянской Республики Джорджой Мелони, которая подчеркнула, что визит министра обороны Италии в нашу страну свидетельствует о том, что итальянское правительство настроено на дальнейшее расширение сотрудничества с Азербайджаном.

Министр Гвидо Кросетто отметил, что визиты президента Азербайджана в Италию всегда воспринимаются в этой стране с большой радостью.

Гость выразил президенту Ильхаму Алиеву признательность за оценку роли Италии в развитии связей Азербайджан-НАТО и Азербайджан-Европейский Союз.

Гвидо Кросетто добавил, что процессы развития, происходящие в Баку, произвели на них глубокое впечатление.

В ходе беседы было отмечено наличие хороших перспектив для расширения сотрудничества в области энергетики, строительства, туризма, сельского хозяйства, оборонной промышленности и др.