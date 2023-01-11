Суд общей юрисдикции города Еревана под председательством судьи Сергея Саакяна отклонил иск второго президента Армении Роберта Кочаряна против премьер-министра РА Никола Пашиняна. Об этом заявил представитель экс-президента, адвокат Айк Алумян.

«Это вердикт вне сферы правосудия, он больше относится к сфере оказания услуг. Думаю, вскоре мы увидим, какие преимущества будут предоставлены судье в обмен за эту услугу. Мы заявили ему отвод, потому что с самого первого дня была очевидна его скованность, особенно хорошая настроенность в пользу ответчика», — приводит news.am слова Алумяна.

Адвокат сообщил, что решения об обжаловании вердикта суда у них пока нет.

Напомним, что Роберт Кочарян подал судебный иск против Никола Пашиняна с требованием о защите чести и достоинства от публично высказанной клеветы. Речь идет о высказываниях Пашиняна на митинге 1 марта 2021 года.