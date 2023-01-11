Президент Литвы Гитанас Науседа объявил о предоставлении Украине зенитных систем и средств противовоздушной обороны в рамках военной помощи. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи лидеров стран «Люблинского треугольника» во Львове.

«За считанные дни до начала войны мы предоставляли Украине военную помощь, в частности в виде (переносных зенитно-ракетных комплексов) Stinger. Сегодня я привез хорошие новости для Украины: мы передаем системы противовоздушной обороны и определенные зенитные установки, которые должны помочь вам с этой борьбой», — заявил Науседа.

Он не уточнил, о каких именно зенитных системах и средствах ПВО идет речь.

Ранее в своем выступлении президент Владимир Зеленский поблагодарил литовского визави «за решение передать Украине зенитные системы, которые усилят защиту нашей энергетической системы, в частности от атак иранских дронов».