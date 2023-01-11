Слово «союзник» в Армении очень часто воспринимается в каких-то родственных элементах. Об этом заявил политолог Александр Искандарян.

Он пояснил, что союзник – это страна, с которой у тебя совпадают интересы в данный момент, в данном формате.

«Когда заключался договор, была другая ситуация. Уже тогда была серьезная проблематика взаимодействия с Россией. Но после начала украинской войны ситуация еще больше осложнилась, и она не такая, какая была в 2020 году.

Россия находится в сложном положении, России очень сильно нужны и Турция, и Азербайджан», – приводит news.am мнение эксперта.