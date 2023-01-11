Командующим Объединённой группировкой войск назначен начальник Генштаба Валерий Герасимов. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Командующим Объединённой группировкой войск (сил) назначен начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов», — говорится в сообщении.

Сергей Суровикин, ранее возглавлявший российскую группировку в Украине, назначен заместителем Герасимова.

Также заместителями Герасимова назначены главком Сухопутных войск Олег Салюков и замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким.

В Минобороны заявили, что «повышение уровня руководства «спецоперацией» связано с расширением масштаба решаемых задач, а также с необходимостью организовать более тесное взаимодействие разных родов и видов войск.