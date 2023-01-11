Власти Таиланда снова готовятся ввести сбор в размере 300 батов (9 долларов) с иностранных туристов, сообщает издание Khaosod.

О планах ввести дополнительный сбор для приезжающих на отдых в Таиланд информировал министр туризма и спорта страны Пипат Ратчакитпракан.

«Сбор не будет касаться иностранцев, которые имеют разрешения на работу», — подчеркнул чиновник.

По его словам, предложение обсудят с профильным комитетом уже 24 января. Следующим станет

При этом собранные денежные средства хотят направить поддержку путешественников, пострадавших в происшествиях.

В Управлении по туризму Таиланда рассчитывают на привлечение до 25 млн иностранных туристов в 2023 году.