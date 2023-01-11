«Ряд государств, входящих вместе с Турцией в состав НАТО, Совета Европы или ООН, превратились в убежище для бандитов, бегущих от турецкого правосудия», сообщает асгентство Anadolu, публикуя речь президент Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на международной конференции на тему развития института омбудсменов в среду в Анкаре.

Президент Турции напомнил о противоправных действиях сторонников террористов РКК в Париже и выразил надежду на то, что подобные события докажут ошибочность подразделения террористов «на хороших и плохих», что «откроет путь для нового этапа борьбы с терроризмом».

Глава турецкого государства также привлек внимание к ситуации в соседней Сирии.

По его словам, в районы Сирии, зачищенные от террористов усилиями Турции, до сегодняшнего дня вернулись около 550 тыс. беженцев. «По мере плодотворности дипломатических контактов РФ, Турции и режима Башара Асада, число возвращающихся в Сирию беженцев будет расти», — сказал турецкий лидер.

Президент Эрдоган раскритиковал запрет на учебу девушек в вузах Афганистана, назвав подобный подход «далеким от гуманизма и учений ислама». «Девочки в Афганистане должны иметь доступ к системе образования. Никто не вправе обосновывать подобный подход учениями ислама. Наша религия подобного не признает!», — подчеркнул политик.