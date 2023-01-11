Президент России Владимир Путин раскритиковал зампредседателя правительства — министра промышленности и торговли Дениса Мантурова за работу по заказам на самолеты.

Речь шла о работе по обеспечению авиазаводов заказами на воздушные суда.

«Долго! Слишком долго! Нет заказа даже на 2023 год!…Ну нет у предприятий контрактов, чего тут говорить?…Денис Валентинович, у вас сверстано, но контрактов нет!», — сказал Путин.

Российский лидер, выслушав доклад Мантурова, возмутился отсутствием результатов. Когда глава Минпромторга попытался объясниться, он получил жесткий ответ Путина.

«Ну давайте…сейчас, закончим совещание, чего мы с вами пикироваться-то будем? Чего вы мне ответите? Я знаю, что контрактов нет…Ну чего вы в самом-то деле дурака валяете?», — ответил он.

В конце разговора президент Путин поручил Мантурову в течение месяца завершить работу по оформлению заказов по воздушным судам на предприятиях — и «не позже».