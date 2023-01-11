Количество проданных билетов на Гран-при Азербайджана Формулы-1 2023 г. удвоилось по сравнению с прошлым годом и достигло рекордного за последние 6 гонок уровня.

Об этом сообщили в операционной компании Baku City Circuit.

Отмечено, что билеты поступили в продажу с 15 декабря, и продажа продлится до начала гонки. Сообщается, что сейчас идет ранняя продажа билетов (early bird), и в настоящее время билеты предлагаются с 20-процентной скидкой. Поклонники автоспорта могут воспользоваться этой возможностью только до 15 января.

Во время традиционной кампании early Bird стоимость стоячих билетов варьирует от 40 до 120 манатов, цены на трибунные билеты начинаются от 160 и достигают 690 манатов, для несовершеннолетних посещение бакинского Гран-при обойдется от 110 до 480 манатов.