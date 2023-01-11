Ханкендинские сепаратисты отреагировали на пресс-конференцию Никола Пашиняна и на сделанные в ее ходе заявления. В зоне временного размещения РМК собралось заседание ближнего круга Рубена Варданяна, пышно названное «заседанием Совета Безопасности «Арцаха» (здесь и далее кавычки наши — Ред.)». Итогом стало очередное истеричное заявление. Вначале его авторы громко пообижались на азербайджанских экоактивистов, повторив затрёпанные фейки, будто бы «азербайджанская сторона практически лишила население «Арцаха» единственной возможности общения с внешним миром».

О том, что гуманитарный транспорт через пикет спокойно проезжает, разумеется, умолчали. Попытались изобразить наскок на президента Азербайджана, в словах которого увидели «явное проявление применения угрозы силой, что является продолжением событий 44-дневной войны». Из которой здесь уроков так и не извлекли.

Но самое главное, «совбез» сепаратистов заявил: «В контексте этих реалий ряд заявлений и мнений, высказанных премьер-министром Армении в ходе вчерашней (10 января — Minval) пресс-конференции, вызывают обеспокоенность, так как не соответствуют идеям общенациональной борьбы, а также позиции, занятой народом. и властями «Республики Арцах»».

В самом деле, Никол Пашинян на своей состоявшейся накануне пресс-конференции озвучил немало такого, что прошлось по сепаратистам как неплохой наждак. Никол Воваевич напомнил, что мировое сообщество признаёт Карабах частью Азербайджана, и даже выдавил сквозь зубы, что происходящее там сегодня — это ответственность Азербайджана и России, но не Армении. В переводе: Армению из «Карабахского процесса» вышибли пинком, повлиять на ситуацию Ереван не может и с учетом расстановки сил даже не пытается.

Понятно, что эти заявления на не шутку напугали сепаратистов, где не могут не задавать хотя бы самим себе простой вопрос: означает ли это, что в Ереване нас «сдают»? Но в такой ситуации «ближний круг» Араика Арутюняна обычно устремлялся на «джипах» по горным серпантинам в Герус, а оттуда — в Иреван, но не пытались «бросать перчатку» властям Армении. Более того, за нынешним заявлением сепаратистов слишком уж явно прочитываются интересы внешних игроков. Судя по всему, отказ Пашиняна от риторики в стиле «Арцах — это Армения, и точка» очень не понравился, во-первых, ереванским реваншистам во главе с Робертом Кочаряном. А во-вторых, и «в-главных», заявления Пашиняна явно обеспокоили Москву. Где в них не без оснований увидели риск, что Армения соскочит с «Карабахского крючка». А это сегодня едва ли не решающий аргумент в пользу сохранения традиционной для Армении внешнеполитической ориентации на союз с Кремлем.

А на таком фоне заявление Совбеза вполне может оказаться и подготовкой к серьёзной атаке на Никола Пашиняна и его «соросят», которые все больше разочаровывают и раздражают Москву. А уж будут ли проталкивать в его кресло Варданяна, Ванецяна, Кочаряна или еще какого-то «яна», не суть важно. Вопрос в том, что у Москвы по-прежнему нет в арсенале других средств для удержания союзников, кроме манипуляций конфликтами. Даже если речь идет о таком «форпосте», как Армения

А.Шакур