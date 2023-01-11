Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к председателю парламента Турции Мустафе Шентопу, призвав прекратить поставки оружия Киеву.

О просьбе омбудсмена сообщается в ее Telegram-канале.

В опубликованном посте акцентируется внимание на том, что во время встречи Москальковой с председателем парламента Турции «прозвучали очень важные слова о необходимости прекращения огня». Отмечается, что помимо омбудсмена РФ во встрече участвовали ее украинский и турецкий коллеги Дмитрий Лубинец и Шереф Малкоч.

«Обратилась к господину Шентопу с просьбой прекратить поставку оружия Украине, чтобы избежать дальнейшей эскалации этой ситуации», — сообщается в посте.