Обнародован прогноз погоды на завтра.

В Баку и на Абшеронском полуострове в ночь с 11 на 12 января местами ожидается небольшое количество осадков, снег, который утром будет постепенно сокращаться, днем осадков не ожидается. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер, сообщает Национальная гидрометеорологическуая служба.

Температура воздуха ночью составит 1-3° мороза, днем 1-3 ° тепла. Атмосферное давление упадет с 784 мм ртутного столба выше нормы до 781 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В ночь с 11 на 12 января на дорогах за городом будет гололед.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Днем осадки будут постепенно прекращаться. В некоторых местах будет туман. Восточный ветер усилиться в некоторых восточных районах.

Температура воздуха ночью составит 2-6° мороза, днем от 2° мороза до 3°тепла, ночью в горах 15-20° мороза, днем 5-10° мороза.

В горных и предгорных районах на дорогах будет гололед.