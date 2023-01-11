Заявления премьера Армении стали настолько взаимоисключающими, алогичными, а то и вовсе лишенными смысла, что придавать им политическое значение не стоит — его надо «просто простить», если б не одно «но»: вербальщина Никола Воваевича сильно вредит его собственной стране.

Накануне в Ереване состоялась пресс-конференция премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которой предшествовал скандал местного значения: порядка десяти СМИ было отказано в участии в этом действе. Союз журналистов РА возмутился и распространил заявление, в котором подчеркнул, что «никакого разумного объяснения запрету для участия этих СМИ официально представлено не было», и это «вызвало обоснованные подозрения в том, что некоторые СМИ были лишены участия в пресс-конференции … за их неправительственную позицию».

Пишущая и вещающая братия осудила дискриминацию журналистов при отборе участников публичного мероприятия с участием государственного должностного лица, что «противоречит основополагающим принципам демократии, свободы печати, равенства и еще больше углубляет атмосферу взаимного непонимания и нетерпимости, которая и без того усиливается в стране».

Но это были «цветочки», а «ягодки» созрели на самой пресс-конференции, причем, в изобилии и довольно ядовитые. И коснулись они, в первую очередь, «святая святых» — нелюбимой Пашиняном и Ко ОДКБ, которой премьер отказал в проведении на территории РА ранее запланированных учений. Напомним, в организацию, помимо самой Армении, входят Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Как пишут армянские СМИ, премьер счел проведение маневров нецелесообразным, поскольку «они создадут угрозу для турецко-азербайджанского тандема (!)» «Проведут учения, а потом мы останемся одни с этой угрозой», — сказал он. И добавил, что именно поэтому ОДКБ должна уточнить зону своей ответственности в регионе. «Когда они не отвечают, это становится для нас фундаментальной проблемой. Я надеюсь на ОДКБ, но другое дело, что ОДКБ может разочаровать», — сказал Пашинян.

ОДКБ внешне сдержанно отреагировала на кукиш, показанный ей Пашиняном, а, по сути, себе самому и всей своей стране. Объединенный штаб организации заявил, что рассматривает возможность проведения учений «Нерушимое братство – 2023» на территории других стран-членов ОДКБ. Сдержанно ответил на демарш Пашиняна и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Это довольно новое заявление премьер-министра Армении, — сказал он. — Думаю, партнеры по ОДКБ свяжутся и уточнят детали позиции Армении. В любом случае, Армения – наш очень близкий союзник. Мы продолжим диалог, в том числе и по вопросам, которые сейчас представляются очень сложными».

И в самом деле – вопросы эти слишком сложны для того, чтобы первое лицо «близкого государства-союзника», потерпевшего поражение в последней карабахской войне и имевшего все шансы на прекращение своего существования, если бы президенты Азербайджана и России не сумели положить ей конец, ставило ультиматумы России и ОДКБ только потому, что они не стали плясать под дудку Еревана. Пашинян, разумеется, опроверг широко бытующее мнение, в соответствии с которым он поставил России ультиматум: если до 10 января Лачинский коридор не будет открыт, то республика выйдет из ОДКБ и СНГ. «Не думаю, что мы должны говорить с нашими партнерами языком ультиматумов. Все, что мы должны были сказать по этой теме, публично сказано», — заявил он. «Просто» дело в том, пояснил «союзник», что Лачинский коридор находится под контролем российского миротворческого контингента, и он должен обеспечить нормальную работу коридора.

Ну, а если «Россия эти обязательства не готова выполнять по объективным или субъективным причинам, то она сама должна обратиться к Совбезу ООН за выдачей международного мандата РМК или же отправки в Нагорный Карабах международной интернациональной миротворческой миссии, которая обеспечит архитектуру безопасности». Собственно, Пашинян выдал себя с головой – подтвердил, почему он нагнетает обстановку вокруг ОДКБ (читай – России), безмолвствует, когда армянские радикалы устраивают шабаш у российской военной базы в Гюмри, пытаясь ее блокировать, и хранит философское молчание, когда его союзника откровенно и прилюдно поносят почем зря. Интересно, чего он ожидает после этого от ОДКБ, которая не вмешалась в раздрай армян с Азербайджаном, и этим «смертельно оскорбила» весь армянский народ.

По большому же счету наезды на ОДКБ, Россию и ее военную базу в Гюмри Пашинян предпринимал еще до того, как революционно дорвался до власти. А дорвавшись, решил использовать их в политических целях. Если обратиться хотя бы к последнему короткому периоду (сентябрь прошлого года), когда после очередного столкновения с Азербайджаном Армения обратилась за помощью к ОДКБ, выступившей против силового решения конфликта, центр Еревана гудел требованиями выхода из ОДКБ и начала переговоров с другими союзниками для создания новой системы безопасности. Но «архитекторов-новаторов» тогда не нашлось, и Пашинян решил, все же, не ссориться с ОДКБ вдрызг: авось, еще пригодится.

Но уже в ноябре он отказался подписать декларацию по итогам саммита ОДКБ и проект совместных мер по оказанию помощи Армении. Тогда Пашинян объяснил свой отказ «отсутствием политической оценки со стороны ОДКБ по поводу агрессии Азербайджана против территориальной целостности Армении». Говоря по-простому, дураков в блоке не нашлось, и их отсутствие премьер РА расценил как «нанесение огромного урона имиджу ОДКБ».

Ну, а теперь коса нашла на камень на почве Лачинского коридора, где, опять же, «русские взяли сторону Азербайджана», то есть «не справились со своими обязанностями», создавая, тем самым, угрозы безопасности региону. Значит, пошли вон, «нам таких не надо, нам надо иностранных». Но их, как видим, прислать в Карабах «цивилизованный мир» не спешит.

А ведь как, оказывается, стремится Армения помириться с Азербайджаном, о чем сообщил на пресс-конференции Пашинян! Правда, параллельно он сделал взаимоисключающие заявления. К примеру, обвинил Азербайджан в намерении втянуть Армению «в еще большую провокацию». Потому как Баку преследует две цели: «сломить волю армян жить на собственной родине» и уже названную – по втягиванию Армении в еще большую (какую?) провокацию. «Мы должны реагировать обдуманно и последовательно. Во-первых, имеющуюся международную реакцию мы должны попытаться капитализировать именно в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре», — сказал он и тут же добавил, что в этом деле «очень важны позиции России». Той самой, которой он десять минут назад показал кукиш, совершенно не задумываясь о, так сказать, отдаленной реакции и действиях не только Москвы, но и ее соратников по ОДКБ.

Еще одно серьезное опасение: «Проблема в том, что мы подозреваем, что Азербайджан пытается подписать положение о признании территориальной целостности с нами, где не будут зафиксированы территории. После этого в процессе демаркации и делимитации границ он начнет предъявлять претензии на новые территории. Например, что Сюник не входит в состав Армении или другие территории». Что же касается Азербайджана, он, полагает Пашинян, опасается, что «Армения подпишет документ, обеспечит 29,8 тыс. кв. км. и начнет процесс разложения азербайджанской государственности (!)».

И далее в таком духе: «Наши опасения зеркальны. Почему? Нет доверия, потому что стороны думают, что противоположная хочет мира за счет государственности и суверенитета другой». Но тут же провозглашается тезис о вере Пашиняна в нормализацию отношений с Азербайджаном и Турцией «по той причине, что нужно верить, прежде чем что-то делать». Как все это понимать – совершенно неясно, и возможно ли разложить на отдельные смысловые единицы весь этот вербальный выброс, дополненный заверением Пашиняна не подписывать мирный договор с Азербайджаном, если он не будет соответствовать государственным интересам Армении. Осталось узнать – каким? И чего вообще добивается Пашинян своими непоследовательными, а, зачастую, откровенно оскорбительными действиями.

Словом, непоняток много, в том числе, по простому вопросу, где тоже армянский премьер решил навести тень на плетень. В частности, он подтвердил, что Армения не получала официального предложения вступить в Союзное государство Россия-Беларусь, но «реальность не так проста, как кажется». Что имеется в виду? Оказывается, как наставительно заметил Пашинян, «Иногда мы должны глубоко рассматривать не столько содержание вопросов, сколько их подтекст». Но от пояснений относительно «неофициального давления» на Ереван в этом вопросе он уклонился.

В общем, одна интрига наезжала на другую, обрываясь на, так сказать, «полусмысле», намеках, подковерной возне или откровенной бессмыслице. Можно ли вообще договариваться о чем-либо в таких реалиях, будь то договор о мире или простое меню простого ужина?

Но вернемся к коллизии вокруг ОДКБ. Не было бы «проблемы» Лачинской дороги, нашлась бы другая причина/причины боднуть ОДКБ, поскольку конечной целью Пашиняна, в контексте России и ее союзников, является уничтожение любого их следа на Южном Кавказе. Правда, вслед за этим может последовать и де-факто уничтожение армянской государственности. Но задача эта выполняется очень уж бездарно – и исполнители не годятся, и время не подоспело. И вообще на Москву (пока – во всяком случае) где сядешь, там и слезешь.

А «под занавес» приведем цитируемое «Голосом Армении» мнение эксперта Бениамина Матевосяна, которым он поделился в своём Telegram-канале. Оказывается, в самом начале своей пресс-конференции Пашинян озвучил важнейшую мысль, ради которой в целом она была созвана. Премьер «идеологически обосновал», что — особенно в условиях украинской войны — официальный Баку распространяет на Западе тезис (и тезис этот якобы находит там понимание) о том, что военное сотрудничество Армении и РФ представляет угрозу для возглавляемого Алиевым государства, и что оно «может быть направлено против Азербайджана».

«Пашинян, — развивает свою мысль эксперт, — говорит о том, что в условиях, когда Азербайджан совершает агрессию против Армении, а официальная Москва не реагирует, получается, что «военное присутствие РФ в Армении является не гарантией безопасности РА, а угрозой для Армении». Иными словами, по логике Пашиняна получается, что Азербайджан атакует не Армению, не ставит целью уничтожение армянского государства, а имеет цель «устранить российскую угрозу, исходящую с территории Армении».

Следующей логичной стадией данных рассуждений должно стать то, что провластная пропаганда скажет о том, что «для устранения угрозы от Турции и Азербайджана в Армении должен быть ликвидирован российский военный фактор».

«Видимо нужно повторение «Карамахи и Чабанмахи», чтобы было понятно, чем всё это чревато для РФ, но это выбор Москвы. Что же касается Армении и Карабаха, то 2023 год может стать настолько трагичным, что ужас 2020 года может померкнуть…».

Такое вот разъяснение и пророчество.

Ирина Джорбенадзе