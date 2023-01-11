Турецкий омбудсмен Шереф Малкоч выразил надежду на создание гуманитарного коридора между Россией и Украиной, сообщает телеканал A Haber.

«Коридор воссоединения». После «зернового коридора» у нас есть намерение по открытию коридора для воссоединения семей, женщин, детей и раненых», — предложил название Малкоч.

Он добавил, что переговоры российского омбудсмена Татьяны Москальковой и украинского бизнесмена Дмитрий Лубинца вселяют в него надежду на то, чтобы найти пути решения для воссоединения пострадавших от кризиса гражданских лиц.