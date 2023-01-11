В Иране почти четыре месяца продолжаются антиправительственные протесты, начавшиеся после смерти 22-летней Махсы Амини, которая умерла вскоре после того, как ее задержала полиция нравов за «неправильное» ношение хиджаба. За время протестов были убиты не менее 481 человека, включая 64 несовершеннолетних, а в ближайшее время еще не менее 109 протестующих могут быть приговорены к смертной казни, сообщает Iran Human Rights. Газета The New York Times рассказала о тех, кого уже приговорили. Четверо из них, как отмечает «Медуза», уже казнены.

Мохсен Шекари, музыкант

23-летний Мохсен Шекари был казнен через повешение 8 декабря 2022 года. Он стал первым из числа протестующих, чей смертный приговор привели в исполнение. Шекари обвиняли во «вражде против бога» (которая выражалась в нанесении ножевых ранений члену «Басиджа»), поджоге мусорного бака, блокировании улицы и создании угрозы общественной безопасности. С момента ареста Мохсена Шекари до казни прошло 75 дней.

Маджидреза Рахнавард, спортсмен

23-летний Маджидреза Рахнавард был публично казнен через повешение 12 декабря 2022 года. Его приговорили по тому же обвинению, что и Мохсена Шекари. Суд признал Рахнаварда виновным в убийстве двух ополченцев «Басиджа» и нанесение ранений еще четырем людям. С момента его ареста до казни прошло 23 дня. На видео, снятом перед казнью, Маджидреза Рахнавард сказал: «Я не хочу, чтобы они плакали на моей могиле, я не хочу, чтобы они молились [обо мне] и читали Коран за меня. Будьте счастливы и играйте радостную музыку».

Мохаммад Мехди Карами, чемпион по карате

22-летний Мохаммад Мехди Карами был повешен 7 января. Его приговорили к казни по обвинению в «коррупции на земле» из-за убийства члена «Басиджа». Правозащитники сообщают, что признательные показания Карами дал под пытками. Судебное разбирательство по его делу заняло меньше недели.

Сайед Мохаммад Хоссейни

39-летний Сайед Мохаммад Хоссейни был казнен через повешение 7 января по тому же делу, что и Мохаммад Мехди Карами. С момента ареста до казни прошло около двух месяцев.

Саханд Нурмохаммад-Заде, чемпион по бодибилдингу

26-летний Саханд Нурмохаммад-Заде был приговорен к смертной казни по обвинению во «вражде против бога», выраженной в поджоге мусорных баков и шин, а также повреждении барьерного ограждения автомагистрали. Когда он спросил, что означает эта «вражда против бога», ему ответили: «Это то, что ты сделал». Главным доказательством вины протестующего стала видеозапись, на которой человек в маске перекрывает дорогу с помощью барьерного ограждения.

Махан Садрат Марани

22-летний Махан Садрат Марани был приговорен к смертной казни по обвинению в вооруженном нападении на члена «Басиджа», поджоге мотоцикла и повреждении мобильного телефона. Доказательством его вины стала видеозапись низкого качества, на которой невозможно рассмотреть нападавшего. Правозащитники также не увидели ножа, с которым Махан Садрат Марани якобы напал на ополченца «Басиджа». 14 декабря адвокат осужденного сообщил, что Верховный суд приостановил исполнение смертного приговора на основании запроса о пересмотре дела. Вероятно, люди, написавшие жалобу, отозвали свои заявления, сообщает The New York Times.

Мохаммад Боругани

19-летний Мохаммад Боругани был приговорен к смертной казни за ношение мачете, поджог правительственного здания и нанесение ранений чиновнику. Приговор был вынесен после двух недель судебного разбирательства.

Мохаммад Гобадлу, парикмахер

22-летний Мохаммад Гобадлу был приговорен к смертной казни по обвинению в «коррупции на земле». Основанием для дела стала авария, в результате которой погиб один полицейский и несколько пострадали. Amnesty International утверждает, что признательные показания он дал под пытками. Его адвокат говорит, что в материалах дела отсутствовали необходимые улики вроде фотографий с места происшествия, сведений о травмах пострадавших и результатов вскрытия погибшего. Дело было объединено с делами еще пяти человек, включая Мохаммада Боругани, что, по мнению правозащитников, исключает возможность справедливого судебного разбирательства. С момента ареста Мохаммада Гобадлу до оглашения приговора прошло менее двух месяцев.

Саман Сейди, музыкант и художник

24-летний Саман Сейди был приговорен к смертной казни по обвинению в том, что он совершил три выстрела из пистолета в воздух во время протестов. Правозащитники утверждают, что он дал признательные показания под пытками. Суд рассматривал его дело совместно с делами Мохаммада Боругани и Мохаммада Гобадлу. Смертный приговор вынесли через несколько недель после ареста Самана Сейди.

Хамид Гар Хассанлу, радиолог

53-летний Хамид Гар Хассанлу был приговорен к смертной казни по обвинению в нападении на члена «Басиджа». Вместе с ним арестовали его жену Фарзане Гаре-Хасанлу. Ее приговорили к 25 годам заключения без права на посещения. При этом правозащитники утверждают, что пара не участвовала в протестах. По сведениям Amnesty International, 3 ноября Хамид Гар Хассанлу с супругой возвращались с похорон погибшего протестующего. Попав в пробку, они пошли пешком и по пути оказались свидетелями нападения на ополченца «Басиджа». Правозащитники утверждают, что на видеозаписи, опубликованной государственным телеканалом, видно, что Хамид Гар Хассанлу пытался разнять драку, однако суд в своем решении опирался на признание жены врача, которая под пытками дала признательные показания.

Приговор вызвал большой резонанс в медицинском сообществе, поскольку Хамид Гар Хассанлу известен в Иране своей работой в районах с малообеспеченными жителями, где он бесплатно лечил пациентов и работал волонтером. 3 января Верховный суд объявил, что отменил смертный приговор, сославшись на недостатки в расследовании. Дело было возвращено судье, который изначально его рассматривал, для повторного рассмотрения.

Хоссейн Мохаммади, актер

26-летний Хоссейн Мохаммади был приговорен к смертной казни за убийство члена «Басиджа». На судебное разбирательство ушло около недели. The New York Times пишет, что 3 января Верховный суд отменил приговор и вернул дело на рассмотрение судье, который первоначально его рассматривал.

Манучер Мехман Наваз

45-летний Манучер Мехман Наваз был приговорен к смертной казни по обвинению в поджоге правительственного здания и нескольких автомобилей, а также в нападении на пост охраны с применением «коктейлей Молотова». Основными доказательствами вины послужили сообщения, которыми он якобы привлек друга к участию в протестах, а также видеозапись низкого качества. Что было на записи, неизвестно. The New York Times утверждает, что прокурор настаивал на том, чтобы Манучера Мехмана Наваза повесили на том же месте, где произошел поджог.

Салех Мирхашеми, Саид Ягуби, Маджид Каземи

9 января они были приговорены к смертной казни по обвинению в участии в вооруженной группе, которая якобы несет ответственность за убийство трех сотрудников правоохранительных органов во время протестов в городе Исфахан.