Освобожден от должности председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Нахчыванской Автономной Республики, передает АПА.

Руководствуясь пунктом 22 части II статьи 5 Конституции Нахчыванской Автономной Республики, Хиджран Ягуб оглу Рустамов освобожден от должности председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре НАР.

Министр финансов Нахчыванской АР тоже освобожден от должности.

Рафаэль Рза оглу Алиев освобожден от должности министра финансов Нахчыванской АР в соответствии с п.22 части II статьи 5 Конституции Нахчыванской АР.