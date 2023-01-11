Российские военные не захватили город Соледар (Донецкая область), а распространяемая ими информация и заявления о якобы контроле над населенным пунктом, с последующим окружением Бахмута — не соответствуют действительности.

Об этом говорится в новом отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Российские войска не захватили весь Соледар, несмотря на несколько ложных заявлений россиян о том, что город пал и что Бахмут рискует оказаться в неминуемом окружении, отмечают эксперты.

ISW только 10 января наблюдала визуальное подтверждение присутствия «вагнеровцев» в центре Соледара. Однако реальность поквартального контроля над местностью в Соледаре «затемняется динамичным характером городских боев», и российские войска в течение нескольких месяцев в значительной степени пытались добиться значительных тактических успехов в районе Соледара, говорится в публикации.

Аналитики добавили, что даже если принимать за чистую монету самые «громкие» заявления россиян и их притязания, взятие Соледара не предвещало бы немедленного окружения Бахмута.

Контроль над Соледаром не обязательно позволит российским силам установить контроль над критически важными наземными коммуникациями ВСУ к Бахмуту, как ранее оценивала ISW, пишут аналитики.