Управление энергетической информации при министерстве энергетики США опубликовало прогноз по ежесуточной добыче нефти и других жидких углеводородов в Азербайджане на 2024 год, передает АПА.

Как сообщается в ежемесячном отчете Управления, предполагается, что в следующем году ежесуточная добыча нефти и других жидких углеводородов в Азербайджане составит 660 тыс. баррелей.

Согласно прогнозу, ежесуточная добыча нефти и других жидких углеводородов в Азербайджане в этом году составит 650 тыс. баррелей, это на 10 тыс. баррелей больше по сравнению с предыдущими показателем (декабрь).